Смольный вручил почётные звания реставраторам города

Губернатор Александр Беглов вручил почётные звания десяти специалистам за сохранение культурного наследия. На торжественном вечере также отметили ветеранов-юбиляров и рассказали о планах по восстановлению исторических зданий.

В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга 1 июля состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню реставратора. Глава города Александр Беглов поздравил мастеров отрасли и вручил награды наиболее отличившимся специалистам.

Звания "Заслуженный реставратор Санкт-Петербурга" удостоены десять человек. Ещё трое профессионалов получили благодарности от губернатора. Кроме того, памятные подарки вручили ветеранам, которые в этом году отмечают юбилеи: Алексею Бантикову, Рудольфу Кесареву, Тамаре Носович, Петру Петрову и Раисе Стариковой. На церемонии присутствовали также реставраторы из других регионов, прибывшие в Северную столицу на Неделю реставрации, — из Великого Новгорода, Владимира, Казани, Москвы, Твери, Ярославля и других городов.

Губернатор отметил, что профессия реставратора в Петербурге пользуется особым уважением. Он напомнил, что послевоенное поколение ленинградских специалистов восстановило архитектурные шедевры города и воспитало достойных преемников. Беглов подчеркнул, что современные мастера продолжают эти славные традиции, и поблагодарил их за преданность делу.

Глава города также заявил, что власти намерены сохранять финансирование реставрационных проектов независимо от экономической ситуации. Среди приоритетных направлений — восстановление фасадов Невского проспекта и реставрация 255 многоквартирных домов-памятников. Работы уже завершены на 40 объектах, на 40 — продолжаются под контролем КГИОП. В их числе — дом Басина на площади Островского, Толстовский дом на Фонтанке и дом Демидовых на Невском.

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Фото: Magnific