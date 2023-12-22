Песков с иронией прокомментировал публикацию ЦРУ ролика на русском языке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал публикацию ЦРУ США ролика на русском языке. Об этом он сообщил журналистам.
Речь идет о видео, опубликованном в социальной сети X. В ролике содержится призыв к россиянам сотрудничать с ЦРУ. Песков назвал подобные действия распространенной практикой.
Надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране "ВКонтакте" гораздо популярнее, чем X, и аудитория "ВКонтакте" гораздо больше.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков назвал удар ВСУ по рынку в Донецке чудовищным актом терроризма.
Видео: Telegram / СМОТРИ
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