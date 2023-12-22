Песков с иронией прокомментировал публикацию ЦРУ ролика на русском языке

В Кремле назвали подобные действия распространенной практикой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал публикацию ЦРУ США ролика на русском языке. Об этом он сообщил журналистам.

Речь идет о видео, опубликованном в социальной сети X. В ролике содержится призыв к россиянам сотрудничать с ЦРУ. Песков назвал подобные действия распространенной практикой.

Надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране "ВКонтакте" гораздо популярнее, чем X, и аудитория "ВКонтакте" гораздо больше. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков назвал удар ВСУ по рынку в Донецке чудовищным актом терроризма.

Видео: Telegram / СМОТРИ