  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:40
131
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков с иронией прокомментировал публикацию ЦРУ ролика на русском языке

0 0

В Кремле назвали подобные действия распространенной практикой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал публикацию ЦРУ США ролика на русском языке. Об этом он сообщил журналистам.

Речь идет о видео, опубликованном в социальной сети X. В ролике содержится призыв к россиянам сотрудничать с ЦРУ. Песков назвал подобные действия распространенной практикой.

Надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране "ВКонтакте" гораздо популярнее, чем X, и аудитория "ВКонтакте" гораздо больше.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков назвал удар ВСУ по рынку в Донецке чудовищным актом терроризма.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: видео, дмитрий песков, пресс-секретарь президент россии, цру сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии