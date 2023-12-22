Песков назвал удар ВСУ по рынку в Донецке чудовищным актом терроризма

По его словам, киевский режим "продолжает демонстрировать свое звериное лицо".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар украинских войск по рынку в Донецке чудовищным актом терроризма. Об этом он заявил журналистам.

Инцидент произошел утром 21 января. Сообщалось об ударе ВСУ по рынку в микрорайоне Текстильщик. По словам главы ДНР Денис Пушилина, результате обстрела погибли 27 человек. Еще 25 мирных жителей получили ранения. Песков заявил, что киевский режим "продолжает демонстрировать свое звериное лицо". Он также отметил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о случившемся, а Минобороны и другие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобных террористических атак.

Ранее Песков рассказал о теме переговоров Путина и делегации из КНДР.

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