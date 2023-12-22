Песков рассказал о теме переговоров Путина и делегации из КНДР

В Кремле отметили, что Пхеньян является важным партнером Москвы.

Главной темой переговоров президента России Владимира Путина с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи было развитие двусторонних отношений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным международным делам. Также Песков отметил, что Пхеньян является важным партнером Москвы, а российские власти нацелены на развитие отношений во всех областях.

Ранее Песков заявил о возможной амнистии ряда категорий осужденных женщин.

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