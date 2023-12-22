Песков заявил о возможной амнистии ряда категорий осужденных женщин

Вопрос находится под контролем президента страны.

В Москве рассказали о возможной амнистии ряда категорий осужденных женщин. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что данная тема находится на повестке дня у главы государства. В текущий момент власти прорабатывают отдельные методы и изучаются подходящие юридические формы

...Тем более в этой связи он дал необходимые поручения сразу после заседания Совета. Действительно, этот пункт не вошел в перечень поручений, потому что сейчас прорабатываются отдельные методы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Кремль не комментирует сообщения СМИ о проверках банками КНР сделок клиентов РФ.

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