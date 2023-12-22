Кремль не комментирует сообщения СМИ о проверках банками КНР сделок клиентов РФ

Дмитрий Песков заметил, что администрация не занимается финансовыми операциями.

В Москве не стали комментировать сообщения западных СМИ о якобы начатых китайскими государственными банками проверках сделок, совершенных российскими клиентами. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник ответил на вопрос о том, какие у Кремля есть соображения по поводу альтернативных вариантов проведения финансовых операций.

Это прерогатива других ведомств и, прежде всего, тех компаний, которые принимают участие во внешнеэкономической деятельности. в каждом случае реализуются отдельные каналы и системы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле добавили, что речь идет о весьма чувствительной сфере.

Песков назвал встречу в Давосе по Украине бессмысленной.

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