Глава ДНР прокомментировал последствия для России после получения контроля над Добропольем.

Горячих точек на линии фронта на территории Донецкой народной республики еще крайне много. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал глава нового российского региона Денис Пушилин. Местный чиновник из ДНР пояснил, что Освобождение населенного пункта Доброполье не поставило точку в боях на этом участке сражений. Ранее, 16 октября, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении группировкой войск "Центр" города Доброполье и населенного пункта Алексеево-Дружковка.

Даже после освобождения Доброполья, Алексеево-Дружковки мы видим, что горячих точек еще крайне много... На добропольском направлении точка еще не поставлена. Рядом есть населенные пункты, которые находятся под контролем противника. Денис Пушилин, глава ДНР

Чиновник заметил, что нашим военнослужащим предстоит освобождение и зачистка этих территорий.

Пушилин: РФ провела выборы в условиях СВО без помощи, в отличие от Украины.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.