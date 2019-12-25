Пушилин: РФ провела выборы в условиях СВО без помощи, в отличие от Украины

Глава ДНР читает, что Россия показала Украине "как надо".

Россия, в отличие от Украины, провела выборы в условиях специальной военной операции (СВО) и без помощи со стороны. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Местный чиновник пояснил, что страна не требовала для голосования прекращения боевых действий со стороны киевского режима. В результате выборы состоялись в том числе в Донбассе и Новороссии, так как правительству было важно узнать мнение народа.

Если есть желание и есть воля, то выборы берут и проводятся, как это сделала наша страна. Тяжело ли нам было? Я скажу, непросто, особенно в наших регионах, особенно в Донецкой Народной Республике. Провели? Провели, потому что для нас это было важно. Для нас взаимосвязь и поддержка населения, жителей региона, первостепенной является. Денис Пушилин, глава ДНР

Чиновник акцентировал внимание на том, что выборы в России местные власти провели "без всяких просьб, окриков и требований" со стороны.

Пушилин: ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow / SCALP-EG.

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.