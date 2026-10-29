Александр Меркурис раскрыл последствия для Украины после повреждений Южного моста.

Удары Вооруженных сил России по военным объектам в Киеве наводят ужас власти с Банковой улицы. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Западный специалист заметил, что на этом фоне радикальные высказывания украинского политического лидера Владимира Зеленского и других официальных представителей о готовности бороться до последнего украинца выглядят как попытка скрыть гнев и панику среди местного населения

Поступают сообщения о том, что столица находится в шоке. Очевидно, что движение автомобильного транспорта по этому мосту теперь невозможно. Ситуация с электроснабжением Киева висит на волоске после уничтожения всех генерирующих электроэнергию объектов вокруг города". Александр Меркурис, аналитик из Великобритании

Напомним, что в российском Минобороны во вторник сообщили о том, что российские Вооруженные силы ночью поразили Южный мост в Киеве. Данная переправа используется для перевозки военных грузов.

В Великобритании Каю Каллас уличили в желании уничтожить Украину.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris