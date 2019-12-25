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Дмитриев прокомментировал недовольство Дании разговором Путина и Стубба
Сегодня, 16:27
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Дмитриев прокомментировал недовольство Дании разговором Путина и Стубба

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В Москве оценили слова Метте Фредериксен о телефонном разговоре с Путиным.

В Москве выразили мнение о том, что сторонники военных конфликтов потерпят поражение. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля таким образом отреагировал на резкую критику премьер-министра Дании. Ранее иностранная чиновница отметила, что телефонный разговор премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и президента Финляндии Александра Стубба с российским политическим лидером Владимиром Путиным не согласовывался с европейскими союзниками. 

Она заслуживает того, чтобы лишиться Гренландии. Военные авантюристы потерпят поражение. Диалог возобладает.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ 

Дмитриев сравнил политику Европы с финишем гонки NASCAR.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev  

Теги: кирилл дмитриев, кремль, метте фредериксен, рфпи
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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