В Москве выразили мнение о том, что сторонники военных конфликтов потерпят поражение. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля таким образом отреагировал на резкую критику премьер-министра Дании. Ранее иностранная чиновница отметила, что телефонный разговор премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и президента Финляндии Александра Стубба с российским политическим лидером Владимиром Путиным не согласовывался с европейскими союзниками.
Она заслуживает того, чтобы лишиться Гренландии. Военные авантюристы потерпят поражение. Диалог возобладает.
Кирилл Дмитриев, глава РФПИ
Дмитриев сравнил политику Европы с финишем гонки NASCAR.
Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev
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