Эксперт объяснил, что на соревнованиях машины зачастую приходят побитыми к финишу.

В Москве сравнили политику страдающих стран Европы с завершением гонки разбитых гоночных машин NASCAR. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прикрепил к посту видеозапись с одной из гонок NASCAR Cup Series. В кадре заметно, что одна из машин-участников врезается в стену, после чего провоцирует аварию еще нескольких транспортных средств. В результате этот поврежденный автомобиль достигает финишную прямую, перевернувшись на высокой скорости на крышу.

Страдающие европейские страны должны найти способ покончить со своей неправильной политикой (точно так же, как пострадавшие автомобили NASCAR финишируют здесь). Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Дополнительно россиянин прикрепил к посту публикацию с фрагментом интервью президента Владимира Путина автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, в котором политический лидер назвал явным перебором попытки обвинять нашу страну в провоцировании беспорядков в Европе.

Дмитриев согласился, что Маск хочет мира, а Зеленский - денег и войны.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev