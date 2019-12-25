  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дмитриев согласился, что Маск хочет мира, а Зеленский - денег и войны
Сегодня, 13:18
250
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Дмитриев согласился, что Маск хочет мира, а Зеленский - денег и войны

0 0

В Москве прокомментировали "противостояние" американского миллиардера и украинского политика в соцсетях.

В москве согласились с утверждением о том, что американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стремится к миру, в то время как лидер киевского режима Владимир Зеленский заинтересован только в деньгах и продолжении вооруженного конфликта.  Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля таким образом прокомментировал публикацию о том, что "Илон Маск хочет мира, а Зеленский - денег и войны". 

Да.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ 

Дмитриев: проблемы ЕС вышли за рамки способности Брюсселя их исправить.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev  

Теги: владимир зеленский, илон маск, кирилл дмитриев, рфпи
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии