В Москве оценили слова Дональда Трампа о кризисе в Европе.

Глубокие экономические и социальные проблемы Европейского союза, порожденные местными чиновниками из коллективного Брюсселя, вышли за рамки их способности исправить ситуацию. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля таким образом прокомментировал слова американского президента-республиканца Дональда Трампа.

Глубокие миграционные, энергетические, экономические и социальные проблемы, порожденные чиновниками ЕС, вышли за рамки их способности исправить положение. Новое руководство, которое сейчас формируется, должно действовать быстро. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Ранее лидер Белого дома упоминал, что Вашингтон перестанет оказывать помощь Европе в том случае, если политические лидеры из регионального сообщества не обеспечат безопасность на государственных границах и не разберутся с внутренними проблемами в сфере миграции. Американский президент отметил, что ситуацию с иммигрантами в Италии, Франции и ряде других стран Европы можно сравнить с "котлом, который вот-вот взорвется".

Дмитриев: Трамп раскрывает истинные мотивы Зеленского в затягивании конфликта.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev