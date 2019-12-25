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Дмитриев: Трамп раскрывает истинные мотивы Зеленского в затягивании конфликта
Сегодня, 7:46
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Дмитриев: Трамп раскрывает истинные мотивы Зеленского в затягивании конфликта

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В Москве оценили слова американского президента о том, что власти с Банковой улицы не хотят завершать конфликт.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп раскрыл истинные мотивы лидера киевского режима Владимира Зеленского, затягивающего украинский вооруженный конфликт. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля привел в пример слова главы Белого дома о нежелании украинского политика завершить противостояние с Москвой на фоне поступающего из Европы финансирования..

Президент Трамп разоблачает истинные мотивы Зеленского. Понимание истинных мотивов затягивания конфликта - важный шаг на пути к миру.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ 

Дмитриев прокомментировал сообщение Маска с призывом к отставке Зеленского.

 

Фото: Telegram / Kirill Dmitriev  

Теги: дональд трамп, кирилл дмитриев, рфпи
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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