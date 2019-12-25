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Дмитриев прокомментировал сообщение Маска с призывом к отставке Зеленского
Сегодня, 16:28
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Дмитриев прокомментировал сообщение Маска с призывом к отставке Зеленского

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В РФПИ считают, что американец призывает украинские власти к миру.

В Москве считают, что американский миллиардер и предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX хочет мира. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прокомментировал недавнюю публикацию иностранного бизнесмена о том, что Владимиру Зеленскому стоит наконец-то уйти в отставку.

Илон Маск хочет мира.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ 

Напомним, что должностные полномочия в роли главы государства для Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года. В Киеве не стали проводить очередные выборы. Местные власти заметили, что организовать процесс будет невозможно до окончания военного положения на территории страны.

Дмитриев: Британия и ЕС используют СМИ для саботажа любых мирных усилий.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev  

Теги: владимир зеленский, илон маск, кирилл дмитриев, отставка, рфпи
Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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