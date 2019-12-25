В РФПИ считают, что американец призывает украинские власти к миру.

В Москве считают, что американский миллиардер и предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX хочет мира. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прокомментировал недавнюю публикацию иностранного бизнесмена о том, что Владимиру Зеленскому стоит наконец-то уйти в отставку.

Илон Маск хочет мира. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что должностные полномочия в роли главы государства для Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года. В Киеве не стали проводить очередные выборы. Местные власти заметили, что организовать процесс будет невозможно до окончания военного положения на территории страны.

Дмитриев: Британия и ЕС используют СМИ для саботажа любых мирных усилий.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev