В РФПИ оценили "слона в комнате", которого в Лондоне и Брюсселе даже не прячут от общественности.

Великобритания и Европейский союз с помощью огромного влияния на западные СМИ саботируют мирные усилия по Украине, а также двустороннее российско-американское сотрудничество. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля уверен, что желание левого правительства в Соединенном королевстве по тому, чтобы на украинской земле царил "вечный конфликт", является просто "слоном в комнате".

Великобритания использует свое огромное влияние в СМИ, чтобы саботировать любые мирные усилия по Украине и любое сотрудничество между США и Россией. ЕС следует за ней. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Дмитриев заявил, что Запад перешел точку невозврата из-за систематической лжи.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev