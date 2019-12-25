Дрон ВСУ атаковал женщину в инвалидной коляске при эвакуации из Константиновки

Очевидец рассказал, как военнослужащие ВСУ атаковали гражданское население.

Украинский беспилотник атаковал пожилую женщину в инвалидной коляске во время эвакуации из Константиновки, рассказал журналистам информационного агентства "РИА Новости" сопровождавший ее сын Вячеслав Мамчур, который также пострадал при атаке БПЛА врага.

Я мать в инвалидном кресле вез 1940 года рождения. Над нами пролетел дрон, развернулся и буквально перед нами ударил. Через пять минут прилетают еще три дрона, начинают нас искать. Бьет дрон – я чувствую у меня какой-то осколок в спине. очевидец

Мужчина пояснил прессе, что ему сильно повезло, так как небольшие осколки попали ему в спину и лицо. Его мать получила лишь гематому, после чего родственникам удалось продолжить эвакуацию из города. Вячеслав Мамчур подчеркнул, что удар ВСУ был нанесен целенаправленно, так как мирных граждан невозможно было перепутать с военнослужащими.

Поддубный считает, что бои за Славянск и Краматорск станут самыми сложными.

Фото: pxhere.com