Обвиняемый в финансировании террористической организации заключен под стражу в Ленобласти

Он осуществил два перевода на общую сумму 10 тыс. рублей.

Следователи Соснового Бора возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Об этом 29 октября сообщили в СУ СК РФ по Ленинградской области.

В июне 2023 года фигурант, используя банковское приложение, осуществил два перевода на общую сумму 10 тыс. рублей в адрес участника организации, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории страны. Средства предназначались для ее финансирования.

По подозрению в совершении преступления задержан местный житель, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину из Бокситогорского района задержали за фейки об армии. Заведено дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти