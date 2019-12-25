За долг более 3,5 млн рублей петербуржец получил срок по делу об алиментах

Местному жители вменили ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Прокуратура Московского района Петербурга поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего рецидивиста. Местному жители вменили ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем средств на содержание несовершеннолетнего ребенка).

По данным надзорного ведомства, мужчина должен был выплачивать алименты в пользу дочери. При этом он уклонился от исполнения обязанности. Сумма задолженности составила более 3,5 млн рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на семь месяцев в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.TV: петербуржца будут судить за уклонение от уплаты алиментов. У мужчины есть двое детей. Общая сумма долга превысила 117 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV