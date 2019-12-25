Петербуржца будут судить за уклонение от уплаты алиментов

Общая сумма долга превысила 117 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Как сообщили в надзорном ведомстве 26 октября, по решению суда мужчина должен был уплачивать алименты на содержание двоих детей. При этом, являясь дееспособным, он не погасил задолженность по исполнительному производству. Общая сумма долга превысила 117 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что должница по алиментам на 690 тыс. рублей отправлена в колонию в Петербурге. Ее уже привлекали к ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и ст. 157 УК РФ.

Фото: Piter.TV