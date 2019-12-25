Должница по алиментам на 690 тыс. рублей отправлена в колонию в Петербурге

Ее уже привлекали к ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и ст. 157 УК РФ.

Прокуратура Красносельского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летней рецидивистки по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Суд решил, что женщина должна была выплачивать алименты на содержание маленькой дочери. Ее привлекали к ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и ст. 157 УК РФ. Однако должных выводов фигурантка для себя не сделала: с ноября прошлого года она вновь не высылала установленную сумму опекуну. Общий долг перед ребенком превысил 687 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь месяцев в колонии-поселении.

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре Петербурга ребенок получил более 330 тыс. рублей алиментов.

Фото: Piter.TV