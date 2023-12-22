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Песков назвал встречу в Давосе по Украине бессмысленной

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По его словам, без участия Москвы обсуждения лишены перспектив.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал встречу в Давосе по Украине, которая прошел 14 января, бессмысленной. Об этом он заявил журналистам.

Представитель Кремля отметил, что подобные мероприятия стоит называть "разговоры ради разговоров". Он подчеркнул, что встреча в Давосе не может быть направлена на достижение конкретного результата из-за отсутствия России в числе участников. По словам Пескова, без участия Москвы обсуждения возможны, но лишены перспективы и результата.

Ранее мы сообщали, что Кремль осудил удары США и Великобритании по Йемену.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: давос, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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