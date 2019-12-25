Во вторник в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали о погоде, которая ожидается во вторник, 27 октября. Синоптики прогнозируют на завтра облачность с прояснениями.
Днем воздух прогреется до +10 градусов, ночью тоже будет тепло – до +8 градусов. При этом временами пройдут дожди, самые сильные – утром.
С юга и юго-востока подует умеренный ветер, а атмосферное давление и влажность повысятся, заключили эксперты.
Напомним, сегодня в Северной столице уже обновлен суточный рекорд максимальной температуры – она поднималась до +13 градусов. Это на полградуса выше прежнего достижения дня, установленного в 2019 году.
Ранее мы рассказывали о том, что жителей Ленинградской области предупредили о магнитной буре 31 октября.
Фото: Piter.TV
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