Во вторник в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода

Отмечается, что днем воздух прогреется до +10 градусов.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали о погоде, которая ожидается во вторник, 27 октября. Синоптики прогнозируют на завтра облачность с прояснениями.

Днем воздух прогреется до +10 градусов, ночью тоже будет тепло – до +8 градусов. При этом временами пройдут дожди, самые сильные – утром.

С юга и юго-востока подует умеренный ветер, а атмосферное давление и влажность повысятся, заключили эксперты.

Напомним, сегодня в Северной столице уже обновлен суточный рекорд максимальной температуры – она поднималась до +13 градусов. Это на полградуса выше прежнего достижения дня, установленного в 2019 году.

Ранее мы рассказывали о том, что жителей Ленинградской области предупредили о магнитной буре 31 октября.

Фото: Piter.TV