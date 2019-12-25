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Во вторник в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода
Сегодня, 17:01
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Во вторник в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода

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Отмечается, что днем воздух прогреется до +10 градусов.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали о погоде, которая ожидается во вторник, 27 октября. Синоптики прогнозируют на завтра облачность с прояснениями. 

Днем воздух прогреется до +10 градусов, ночью тоже будет тепло – до +8 градусов. При этом временами пройдут дожди, самые сильные – утром. 

С юга и юго-востока подует умеренный ветер, а атмосферное давление и влажность повысятся, заключили эксперты. 

Напомним, сегодня в Северной столице уже обновлен суточный рекорд максимальной температуры – она поднималась до +13 градусов. Это на полградуса выше прежнего достижения дня, установленного в 2019 году. 

Ранее мы рассказывали о том, что жителей Ленинградской области предупредили о магнитной буре 31 октября. 

Фото: Piter.TV 

Теги: октябрь, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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