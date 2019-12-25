Жителей Ленобласти предупредили о магнитной буре 31 октября

Ленобласть ждёт несколько периодов геомагнитных возмущений.

В Ленинградской области в конце октября и начале ноября ожидаются несколько периодов геомагнитных возмущений. По прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, наиболее заметная активность прогнозируется 31 октября и 1 ноября.

Первый период возмущений ожидается вечером 25 октября. Индекс геомагнитной активности может подняться до 4 баллов, что соответствует возбуждённому состоянию магнитосферы. Такая обстановка, согласно прогнозу, сохранится ночью и утром 26 октября.

Более сильную активность специалисты ожидают 31 октября. В этот день прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1 с индексом до 5 баллов. На 1 ноября также предсказывают геомагнитные возмущения: показатель может составить около 4 баллов.

Некоторые люди в периоды магнитных возмущений жалуются на головную боль, слабость и колебания артериального давления. При этом научные данные о влиянии таких явлений на самочувствие остаются неоднозначными. Специалисты советуют придерживаться привычного режима сна, не перегружать себя физически и следить за состоянием здоровья.

Следующие геомагнитные возмущения ожидаются ближе к середине ноября.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда горожанам можно ожидать первый снег. В первую декаду ноября он выпадает очень редко: к примеру, такое наблюдалось в 2016 году. Этот вид осадков приходится чаще всего на вторую половину месяца.

Фото: Piter.TV