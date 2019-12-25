В понедельник в Петербурге воздух прогреется до +14 градусов

Сегодня уже обновлен суточный рекорд максимальной температуры.

Петербург 26 октября ощутит влияние передней части глубокого североатлантического циклона, выходящего центром на запад Скандинавии. Об этом рассказал в своем tg-канале синоптик Михаил Леус.

В такой ситуации в регионе будет преимущественно облачно и ветрено, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в городе +12…+14 градусов, в Ленинградской области +9…+14 градусов. Подует южный ветер со скоростью 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 760 миллиметров рт. ст., что около нормы.

Сегодня уже обновлен суточный рекорд максимальной температуры – она поднималась до +13 градусов, что на полградуса выше прежнего достижения этого дня, установленного в 2019 году.

Во вторник ночью ожидаются осадки, столбик термометра покажет +7…+9 градусов, днем +10…+12 градусов.

Ранее на Piter.TV: жителей Ленобласти предупредили о магнитной буре 31 октября.

Фото: Piter.TV