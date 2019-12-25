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В понедельник в Петербурге воздух прогреется до +14 градусов
Сегодня, 8:29
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В понедельник в Петербурге воздух прогреется до +14 градусов

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Сегодня уже обновлен суточный рекорд максимальной температуры.

Петербург 26 октября ощутит влияние передней части глубокого североатлантического циклона, выходящего центром на запад Скандинавии. Об этом рассказал в своем tg-канале синоптик Михаил Леус. 

В такой ситуации в регионе будет преимущественно облачно и ветрено, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в городе +12…+14 градусов, в Ленинградской области +9…+14 градусов. Подует южный ветер со скоростью 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 760 миллиметров рт. ст., что около нормы. 

Сегодня уже обновлен суточный рекорд максимальной температуры – она поднималась до +13 градусов, что на полградуса выше прежнего достижения этого дня, установленного в 2019 году. 

Во вторник ночью ожидаются осадки, столбик термометра покажет +7…+9 градусов, днем +10…+12 градусов. 

Ранее на Piter.TV: жителей Ленобласти предупредили о магнитной буре 31 октября. 

Фото: Piter.TV 

Теги: октябрь, погода
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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