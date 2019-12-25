Депутат Стенякина напомнила о приоритете студенческих семей на места в общежитии

Екатерина Стенякина объяснила, как работает нововведение.

В России студенческие семьи с детьми при поступлении в вуз имеют приоритетное право на отдельную комнату в общежитии. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделала член профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Парламентарий из нижней палаты отметила, что такие изменения в федеральное законодательство страны работают с первого сентября 2026 года.

Раньше отдельную комнату студенческой семье выделяли только в том случае, если на нее нет претендентов из числа одиноких ребят, а теперь семье по закону полагается изолированная комната (в пределах имеющегося жилищного фонда). Екатерина Стенякина, депутат ГД РФ

Закондатель уточнила, что студент при заполнении заявки на место в общежитии указывает свое семейное положение и наличие детей. Далее российский вуз обязан учитывать семейное положение претендентов на обучение для приоритетного выделения отдельной комнаты молодым семьям. Депутат рассказала, что тем, кто поступил в вузы в своем родном региону проще создавать семьи, так как рядом с ними есть родители. Таким образом молодая семья может вместе со старшим поколением.

Для ребят, которые приехали учиться в вуз издалека, например из сельских районов, и встретили в институте свою любовь, семейная комната в общежитии - необходимое условие для создания семьи и рождения ребенка. Екатерина Стенякина, депутат ГД РФ

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Фото: Piter.tv