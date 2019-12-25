Петербуржцы пожаловались на сбой мобильного интернета вечером 26 октября

За последний час жалоб о неполадках поступило 311, за сутки — 3,6 тыс.

В Петербурге 26 октября зафиксировали заметный всплеск жалоб на работу интернета. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего сбои в работе сетевых сервисов.

Пользователи массово сообщают о сбоях. только за последний час пользователи оставили 311 жалоб, а за сутки число сообщений достигло 3,6 тыс. Основная масса обращений — около 74% — касается общего сбоя интернет‑соединения: у петербуржцев пропадает доступ к сети.

Ещё 18% горожан столкнулись с тем, что не загружаются сайты даже через поисковые системы: страницы либо не открываются, либо выдают ошибки. У 7% пользователей не работают мобильные приложения.

В комментариях петербуржцы также жалуются на проблемы с игровыми сервисами. Многие отмечают заторможенность прогрузки сайтов: страницы грузятся долго или не стартует видео.

Ранее мы сообщали, что из-за сбоя на "синей" ветке метро Петербурга пассажиры ждали отправления более 30 минут.

Фото: Piter.TV