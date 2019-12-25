В Петербурге зафиксировали массовый сбой мобильного интернета

В ночь на 1 сентября в Петербурге резко выросло количество жалоб на работу мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего сбои в работе сетевых сервисов.
Согласно отчету, всплеск обращений начался около полуночи и достиг своего пика примерно к часу ночи. Пользователи сообщали о проблемах с доступом к мессенджерам и мобильным сетям.
Кроме того, часть жителей столкнулась с перебоями в работе домашнего проводного интернета.
Ранее мы сообщили о том, что над Ленинградской областью сбиты 52 беспилотника, жертв нет.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все