В России перестали открываться сайты Google и Apple

Жители Москвы и Петербурга не могут открыть сайты через браузер Chrome.

Российские пользователи пожаловались на массовый сбой в работе сайтов Google и Apple. Такими данными поделился мониторинговый сервис Downdetector.

Проблемы с доступом к поисковой системе зафиксировали в 19 городах. За последний час больше всего жалоб поступило из Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга, Новосибирской и Ленинградской области. Пик сообщений о неполадках пришелся на 10:00 по мск.

Компания пока не комментировала жалобы российских пользователей. Сейчас специалисты устанавливают, связаны ли перебои с доступом к зарубежным ресурсам внутри России.

Сайтом Apple и его приложением не смогли воспользоваться жители в 32 городах, чаще всего в Москве, Волгоградской, Новосибирской, Самарской и Новгородской областях.

Кроме того, поступили жалобы из-за проблем с загрузкой интернет-ресурса GitHub. Сайт не открывается у тех же пользователей, что пытаются зайти на Google.

Ранее петербуржцы массово пожаловались на массовый сбой мобильной связи.

Фото: Piter.TV