В ГД рассказали, может ли работник взять "отсыпной" после командировки

Депутат подчеркнула, что к этому вопросу "надо подходить гибко".

На российской территории решение о предоставлении сотруднику дополнительного дня отдыха (или так называемого отсыпного) после командировки принимает руководство компании. Данное право может быть закреплено в локальных актах организации. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала председатель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар, представляющая партию ЛДПР. Политический деятель отметила, что в Трудовом кодексе стране рамочно закрепляется федеральное законодательство, но подзаконные акты более гибкие, поэтому могут под ту или иную организацию, под те или иные условия, под виды деятельности организации регулировать этот вопрос.

<...> Базово положение о командировках, а уже приказом о направлении сотрудника в командировку может быть прописано предоставить ему этот отсыпной день или в другой день предоставить ему возможность восстановиться. Элеонора Кавшар, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты добавила, что в положении компании также может быть прописана какая-либо другая компенсация работнику. Ситуация будет зависеть от вида деятельности организации, загруженности, штатного расписания и переработок.

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Фото: Piter.tv