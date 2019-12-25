В ГД рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2027 году

Элеонора Кавшар объяснила, на что следует обращать внимание при выборе месяца для отпуска.

Отпуск в 2027 году выгоднее всего взять в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала председатель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар, представляющая партию ЛДПР. Политический деятель отметила, что несмотря на наличие праздника в марте - Международного женского дня, рабочих дней в этом месяце все равно больше, чем, например, в январе или мае.

Мы знаем, что праздничных дней у нас много в январе, и это прекрасно, в мае, и это тоже прекрасно. А вот, например, оформить отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре либо в декабре 2027 года, где много рабочих дней в месяце, - выгоднее. Элеонора Кавшар, депутат ГД РФ

Напомним, что речь идет о сотрудниках, которые получают фиксированный оклад. Таким образом, чем меньше рабочих дней в месяце, тем "дороже" человеку будет пропуск каждого из них. В производственном календаре указывается, что в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре следующего года будет по 22 рабочих дня. Меньше всего граждане будут работать в 2027 году в январе (15 дней), феврале и мае (по 19). В ноябре 2027 года у работников будет 20 рабочих дней, в июне и октябре - по 21.

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Фото: Piter.tv