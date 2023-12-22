Кремль осудил удары США и Великобритании по Йемену

Дмитрий Песков считает, что Вашингтон и Лондон нарушили международное право.

Москва осуждает удары США и Великобритании по Йемену, а принятая резолюция Совета Безопасности ООН по Красному морю не предоставляет никакого права на нанесение воздушных ударов. Такой информацией в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 января поделился официальный представитель администрации при президенте Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что действия США и Британии с точки зрения международного права остаются нелегитимными.

Вы знаете, что была принята резолюция, мы воздержались. И страны, которые нанесли удар, они пытались под свои действия подвести международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что в ночь на пятницу силы Вашингтона и Лондона совершили 23 авиационных удара по объектам, расположенным в четырех провинциях в разных частях Йемена. Речь идет о столице страны Сане, а также Ходейде, Таизе и Сааде,

Песков прокомментировал слова о поддержке США конфискации активов России.

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