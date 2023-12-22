Песков прокомментировал слова о поддержке США конфискации активов России

В Кремле считают, что США хотят показать пример Европе.

В Кремле прокомментировали слова о поддержке американской администрацией конфискации активов России в пользу Украины. Такой информацией в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 11 января поделился официальный представитель администрации при президенте Дмитрий Песков. Чиновник пояснил

Никто не уведомлял Москву, так как каналов связи с США почти нет. Речь идет о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможность незаконных действий. Это не может не иметь глубоких последствий. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что The Bloomberg со ссылкой на документ Совета национальной безопасности белого дома отметил, что власти США поддерживают закон, который позволит конфисковать замороженные на Западе российские активы на общую сумму в 300 миллиардов долларов. Данные денежные средства планируется использовать для восстановления Украины. Вашингтон отправил документ в комитет по международным отношениям Сената страны. В тексте упоминается о том, что администрация "в принципе" приветствует законопроект.

Песков: Баку и Ереван движутся к в сторону финализации мирного договора.

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