В Кремле надеются, что подписание мирного договора произойдет как можно раньше.

Азербайджан и Армения движутся к в сторону финализации мирного договора. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле надеются, что подписание мирного договора произойдет как можно раньше. Он подчеркнул, что это не должно быть в ущерб в качеству заключенных договоренностей.

Главное, мы видим наличие политической воли у двух сторон – и у Баку, и у Еревана. И конечно, мы это поддерживаем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Сербия способна принять все меры для обеспечения безопасности.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК