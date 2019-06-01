  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:46
135
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: Баку и Ереван движутся к в сторону финализации мирного договора

0 0

В Кремле надеются, что подписание мирного договора произойдет как можно раньше.

Азербайджан и Армения движутся к в сторону финализации мирного договора. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле надеются, что подписание мирного договора произойдет как можно раньше. Он подчеркнул, что это не должно быть в ущерб в качеству заключенных договоренностей.

Главное, мы видим наличие политической воли у двух сторон – и у Баку, и у Еревана. И конечно, мы это поддерживаем.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Сербия способна принять все меры для обеспечения безопасности.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: азербайджан, армения, дмитрий песков, мирный договор, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии