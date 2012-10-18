Песков: Сербия способна принять все меры для обеспечения безопасности

Сербия способна принять все меры для обеспечения безопасности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали митинги, которые устроили в Белграде сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия". Песков отметил, что эта ситуация является внутренним делом сербских властей. Он подчеркнул, что в республике есть легитимное руководство, которое способно принять все необходимые меры.
Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела, особенно во внутренние дела союзной нам и партнерской Сербии. Нас объединяет общее историческое и культурное наследие.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее мы сообщали, что при беспорядках в Белграде серьезно пострадали полицейские.
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