Песков: Сербия способна принять все меры для обеспечения безопасности

Он отметил, что эта ситуация является внутренним делом сербских властей.

Сербия способна принять все меры для обеспечения безопасности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали митинги, которые устроили в Белграде сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия". Песков отметил, что эта ситуация является внутренним делом сербских властей. Он подчеркнул, что в республике есть легитимное руководство, которое способно принять все необходимые меры.

Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела, особенно во внутренние дела союзной нам и партнерской Сербии. Нас объединяет общее историческое и культурное наследие. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее мы сообщали, что при беспорядках в Белграде серьезно пострадали полицейские.

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