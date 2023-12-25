Также были задержаны свыше 35 человек.

При беспорядках в Белграде серьезно пострадали полицейские. Об этом сообщил президент Сербии Алекандр Вучич в эфире телеканала Pink.

Инцидент произошел вечером 24 декабря. Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" устроила беспорядки в столице республики. Участники беспорядков выступали против результатов выборов, прошедших 17 декабря. Они заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда.

По словам Вучича, в результате столкновения протестующих с правоохранителями двое полицейских получили серьезные травмы. Также были задержаны свыше 35 человек. Отметим, что после начала беспорядков президент Сербии созвал срочное заседание совета национальной безопасности.

Ранее мы сообщали, что Вучич проголосовал на парламентских и муниципальных выборах в Сербии.

Видео: Telegram / РИА Новости