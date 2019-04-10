Вучич проголосовал на парламентских и муниципальных выборах в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич проголосовал на парламентских и муниципальных выборах. Об этом сообщает "РИА Новости".
Глава республики прибыл на избирательный участок и стоял в очереди вместе с остальными гражданами. Вучич предъявил членам участковой комиссии удостоверение личности, после чего получил бюллетени, в которых он поставил свои голоса и опустил их в две урны. Отмечается, что президенту был нанесен специальный спрей, чтобы избежать повторного голосования.
Ранее Вучич назвал Белоруссию дружественной страной.
Видео: Telegram / РИА Новости
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