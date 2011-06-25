Вучич назвал Белоруссию дружественной страной

Президент Сербии Александр Вучич на полях Всемирного климатического саммита в Дубае смог переговорить с белорусским лидером Александром Лукашенко. Европейский политик назвал республику дружественной страной для Белграда и предложил коллеге найти время для двусторонней встречи.
Конечно, я разговаривал с Лукашенко. Люди в Сербии, которые критикуют все, не знают, какие санкции вы вводили и какие не вводили. Наши две страны – дружественные, и я сказал, когда пройдут выборы (17 декабря) и в течение следующего года найдем время...
Александр Вучич, президент Сербии
Напомним, что еще в конце ноября 2023 года Александр Лукашенко призвал разобраться во внешней политике, которую власти Сербии проводят в отношении республики. Он рассчитывает услышать от Белграда, хотят ли они "вилять хвостом" и поддерживать европейские и американское санкционное давление или же сотрудничать. В то же время Минск направил нового посла в Белград.
Вучич рассказал о предстоящих встречах с Макроном.
Фото и видео: YouTube / Александар Вучић
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