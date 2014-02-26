Вучич рассказал о предстоящих встречах с Макроном

Он добавил, что надеется принять президента Франции в Белграде.

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о предстоящих встречах с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе поезкди в Брюссель. Об этом он заявил в эфире TV Pink.

Глава республики напомнил, что будет находится в Брюсселе 26-27 октября. Он подчеркнул, что рассчитывает на встречу с французским коллегой. Также Вучич добавил, что надеется принять Макрона в Белграде. Сербский лидер ожидает важных встреч в Брюсселе по урегулированию кризиса в Косово.

Ранее мы сообщали, что Вучич ожидает тяжелейшего давления от Запада по вопросу Косово.

Фото: YouTube / Александар Вучић