Вучич ожидает тяжелейшего давления от Запада по вопросу Косово

В Сербию прибыли спецпредставители ЕС и стран Запада.

Сербский лидер Александр Вучич заявил жителям страны о том, что ожидает тяжелейшего давления в субботу от представителей Евросоюза и крупнейших стран коллективного Запада по вопросу Косово и Метохии и независимой политики Белграда по этому вопросу. Соответствующей информацией политик поделился с участниками торжественного съезда в честь 15-летия правящей Сербской прогрессивной партии, организованного в городе Шабац на западе страны.

Знаю, предполагаю, с чем они приехали, поэтому вам это и говорю. Ночами из-за этого не сплю, не знаю, вскрикивал бы от мучения, плакал бы, без какой-либо нашей вины. В итоге все, что могу вам сказать, - будем искать способ и сможем сохранить Сербию, не отдадим ее никому. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что 21 октября в Белград прибыли специальные представители ЕС и пяти крупнейших стран Запада (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии). С 14:30 часов по местному времени (в 15:30 по Москве) ожидается их встреча с президентом Сербии по вопросу мирного урегулирования в Косово. Разговор назначен за закрытыми дверями, без пресс-конференции по результатам мероприятия.

Путин подтвердил, что разделяет озабоченности Вучича по ситуации вокруг Сербии.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић