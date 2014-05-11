Путин подтвердил, что разделяет озабоченности Вучича по ситуации вокруг Сербии

Глава РФ упомянул о контактах с президентом Сербии в Пекине.

Российский президент Владимир Путин подтвердил, что пообщался с сербским коллегой Александаром Вучичем на полях китайского форума "Один пояс - один путь" в Пекине. Глава государства подчеркнул, что разделяет озабоченности иностранного представителя из Белграда по поводу ситуации, складывающейся на Западных Балканах. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках пресс-конференции перед журналистами.

Да, на ногах с Вучичем мы говорили. Он тоже обеспокоен ситуацией, которая складывается в его регионе, вокруг Сербии. Мы разделяем эти озабоченности. Владимир Путин, президент РФ

Ранее сам Вучич упоминал, что виделся с Владимиром Путиным на форуме в Пекине и им удалось "очень коротко" переговорить.

Путин назвал смешными утверждения, что Россия якобы "проигрывает" на Украине.

Фото и видео: Kremlin.ru