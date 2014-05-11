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Путин подтвердил, что разделяет озабоченности Вучича по ситуации вокруг Сербии

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Глава РФ упомянул о контактах с президентом Сербии в Пекине.

Российский президент Владимир Путин подтвердил, что пообщался с сербским коллегой Александаром Вучичем на полях китайского форума "Один пояс - один путь" в Пекине. Глава государства подчеркнул, что разделяет озабоченности иностранного представителя из Белграда по поводу ситуации, складывающейся на Западных Балканах. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках пресс-конференции перед журналистами.

Да, на ногах с Вучичем мы говорили. Он тоже обеспокоен ситуацией, которая складывается в его регионе, вокруг Сербии. Мы разделяем эти озабоченности.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее сам Вучич упоминал, что виделся с Владимиром Путиным на форуме в Пекине и им удалось "очень коротко" переговорить. 

Путин назвал смешными утверждения, что Россия якобы "проигрывает" на Украине.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: александр вучич, владимир путин, западные балканы, сербия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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