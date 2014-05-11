Путин назвал смешными утверждения, что Россия якобы "проигрывает" на Украине

Глава России прокомментировал позицию Джо Байдена по Украине.

Президент России Владимир Путин назвал смешными утверждения о том, что Москва якобы "проигрывает" на Украине. Такую оценку соответствующим заявлениям американского президента Джо Байдена дал глава российского государства дал в рамках пресс-конференции перед журналистами, выступая по итогам китайского форума "Один пояс - один путь".

Если война проиграна Россией, зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие... Если проигран конфликт, о чем мы говорим? Зачем ATACMS? Задайте им этот вопрос. Ну смешно. Владимир Путин, президент РФ

Путин: РФ будет контролировать визуально и "с помощью оружия" Средиземное море.

Путин назвал Орбана провенгерским политиком.

Фото и видео: Kremlin.ru