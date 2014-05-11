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Путин назвал смешными утверждения, что Россия якобы "проигрывает" на Украине

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Глава России прокомментировал позицию Джо Байдена по Украине.

Президент России Владимир Путин назвал смешными утверждения о том, что Москва якобы "проигрывает" на Украине. Такую оценку соответствующим заявлениям американского президента Джо Байдена дал глава российского государства дал в рамках пресс-конференции перед журналистами, выступая по итогам китайского форума "Один пояс - один путь".

Если война проиграна Россией, зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие... Если проигран конфликт, о чем мы говорим? Зачем ATACMS? Задайте им этот вопрос. Ну смешно.

Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: atacms, владимир путин, джо байден
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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