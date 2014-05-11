Путин назвал Орбана провенгерским политиком

Глава России оценил нападки европейских политиков на работу властей Будапешта.

Обвинения в пророссийских настроениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - ерунда, так как на самом деле иностранный глава правительства является "провенгерским" политиком. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках пресс-конференции перед журналистами, выступая по итогам китайского форума "Один пояс - один путь". Президент РФ уточнил, что на сегодняшний день многие политические лидеры в Европе лишены мужества, которым обладает их коллега из Будапешта, поэтому завидуют ему.

Он не пророссийский политик, он провенгерский политик. А нападают на него главным образом не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru