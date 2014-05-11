Премьеры РФ и Китая на встрече в Бишкеке подпишут план взаимодействия стран до 2030 года

Глава России рассказал о правительственных соглашениях Москвы и Пекина.

Российский и китайский премьер-министры на рабочей встрече в Бишкеке подпишут план взаимодействия стран до 2030 года. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках пресс-конференции перед журналистами, выступая по итогам китайского форума "Один пояс - один путь". Политик напомнил СМИ о том, что страны заключили определенные соглашения в марте текущего года.

Там восемь пунктов, вот сейчас в Бишкеке премьеры должны будут детализировать эти пункты. Это очень хороший план, он такой конкретный, существенный. Что касается перспектив, то я смотрю на это с оптимизмом. Владимир Путин, президент РФ

Российский президент внимание прессы на то, что план был разработан с обеих сторон без раскачки и каких-либо административных проволочек. По его мнению, такая ситуация достаточно необычна для правительственных и бюрократических структур.

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Фото и видео: Kremlin.ru