Задержан разбивший машину своей бывшей начальницы в Кронштадте мужчина

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Полицейские задержали 34-летнего иностранца, который разбил автомобиль своей бывшей 57-летней начальницы в Кронштадте. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Кронштадтского района утром 27 апреля от 19-летнего очевидца поступила информация о том, что у дома 9 по Кронштадтскому шоссе неизвестный разбил машину Volkswagen Golf.

В ходе просмотра видеозаписи, предоставленной заявителем, был оперативно задержан подозреваемый в причастности к этому преступлению. Установлено, что гражданин одного из государств ближнего зарубежья обрезком трубы разбил стекла автомобиля своей бывшей начальницы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец разбил стекло в здании прокуратуры Центрального района. Его арестовали.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти