Петербуржец разбил стекло в здании прокуратуры Центрального района. Его арестовали

Суд назначил наказание в виде административного ареста на 5 суток.

Смольнинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности горожанина, который разбил стекло в здании прокуратуры Центрального района. В его отношении возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга 27 апреля.

Мужчина утром 27 апреля у дома 44 по Лиговскому проспекту выражался грубой нецензурной бранью и размахивал руками. В какой-то момент он разбил стекло входной двери здания прокуратуры Центрального района.

Петербуржец вину признал, раскаялся. Суд назначил наказание в виде административного ареста на 5 суток.

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Фото: Piter.TV