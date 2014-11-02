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В Петербурге будут судить похитителей туши лося
Сегодня, 15:21
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В Петербурге будут судить похитителей туши лося

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Так, трое мужчин хотели причинить ущерб РФ в сумме 80 тыс. рублей.

Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрит дело о хищении туши лося. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 27 декабря. 

В феврале в Вологодской области дикое животное погибло после ДТП. Трое мужчин решили забрать с собой тушу весом в 69 килограммов: они погрузили лося на сани и вывезли с места аварии, пытаясь причинить ущерб РФ в сумме 80 тыс. рублей. В процессе ребятам встретился полицейский.

В итоге у нас покушение на хищение туши дикого животного группой лиц по предварительному сговору с обочины перегона Тимошкино — Сиуч или ч. 3 ст. 30 – п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Лося попытались похитить, чтобы съесть. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти электричка сбила дикого лося. 

Фото: Piter.TV 

Теги: смольнинский районный суд, туша дикого животного
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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