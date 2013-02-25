В Петербурге по делу о взятке отправлен в СИЗО инспектор транспортной полиции

Суд избрал стражу по 18 августа этого года.

Смольнинский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя начальника отдела охраны общественного порядка Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте. Ему вменяется пп. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 20 июня.

Следствие полагает, что фигурант, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь на работе и в иных неустановленных местах Петербурга, с 1 января 2022 года по 7 мая текущего года лично и путем перевода по его указанию на банковские карты неизвестных получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере не менее 495 тыс. рублей. Деньги были переданы "за обеспечение беспрепятственного перемещения биоматериалов из города на Неве в Москву посредством скоростных поездов в нарушение действующего порядка оказания услуг перевозки ОАО "РЖД".

Мужчину задержали 19 июня, обвинение ему не предъявлялось. Суд избрал стражу по 18 августа этого года.

Ранее на Piter.TV: задержан начальник отдела администрации Красногвардейского района Петербурга.

Фото: Piter.TV