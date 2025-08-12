На Чукотке уличили высокопоставленного военнослужащего в получении взятки от бизнесмена

По данным следствия, подозреваемый получил 10 тысяч рублей за незаконную помощь в перевозке груза

На Чукотке полиция уличила высокопоставленного военнослужащего в получении взятки от бизнесмена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, подозреваемый получил 10 тысяч рублей за незаконную помощь в перевозке груза. Фигурант задействовал подчиненных военнослужащих в качестве водителей и грузчиков. Военным следственным отделом на основании собранных полицейскими материалов в отношении военнослужащего было возбуждено уголовное дело. Также фигурантом уголовного дела по аналогичной статье стал и предприниматель.

Видео: Полиция Чукотки