В Москве задержали мужчину за аферы на 25 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
По данным следствия, 33-летний житель столицы обманул двух граждан, используя схему с "фирмами-прослойками". Одного из потерпевших фигурант убедил передать автомобиль Mercedes для продажи в лизинг через знакомую ему компанию. После продажи машины клиент не получил денег. Также злоумышленник пообещал гражданке соседнего государства продать внедорожник BMW в России, получив 10 млн рублей от сделки на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности с миллиардным оборотом.
Видео: ГУ МВД России по Москве
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все