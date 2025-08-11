Житель столицы обманул двух граждан, используя схему с "фирмами-прослойками".

В Москве задержали мужчину за аферы на 25 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным следствия, 33-летний житель столицы обманул двух граждан, используя схему с "фирмами-прослойками". Одного из потерпевших фигурант убедил передать автомобиль Mercedes для продажи в лизинг через знакомую ему компанию. После продажи машины клиент не получил денег. Также злоумышленник пообещал гражданке соседнего государства продать внедорожник BMW в России, получив 10 млн рублей от сделки на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности с миллиардным оборотом.

Видео: ГУ МВД России по Москве